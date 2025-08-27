Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl von Baustelle , Kupferkabel und -leitungen gestohlen

Lengerich (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstag (21.08.2025), 17.00 Uhr und Montag (25.08.2025), 14.00 Uhr Material von einer Baustelle an der Margarethenstraße (ehemalige Gutenberg-Hauptschule) gestohlen.

Die Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise auf das umzäunte Gelände und in das verschlossene Gebäude. Dort entfernten sie die bereits verlegten Kabel und Leitungen und nahmen diese mit. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiwache Lengerich unter der Telefonnummer 05481/93 37 45 15.

