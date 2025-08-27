Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (25.08.2025), 16.00 Uhr und Dienstag (26.08.2025), 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Niedersachsenring eingebrochen.

Die Täter brachen gewaltsam das Küchenfenster auf, um in das Haus zu gelangen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck. Außerdem nahmen sie ein Kinderfahrrad mit. Der Schaden liegt im mittleren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Einbruch. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/5 91 43 15.

