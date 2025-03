Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Nach Unfallflucht auf der Werner Straße werden Zeugen gesucht

Bergkamen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15.03.2025 gegen 06:40 Uhr konnte ein Zeuge zunächst einen lauten Knall wahrnehmen. Im Nachgang konnten in Höhe einer Shell Tankstelle an der Werner Straße Unfallspuren an einer Verkehrsinsel festgestellt werden. An der Unfallörtlichkeit konnte ein Fahrzeugkennzeichen aufgefunden werden. Weiterhin konnte ein dunkler Mercedes mit Unfallbeschädigungen im Nahbereich festgestellt werden.

Der Fahrzeugführer entfernte sich - ohne Angaben zu seiner Beteiligung zu machen - vermutlich fußläufig von der Unfallörtlichkeit.

Wer Angaben zu dem unfallflüchtigen Mercedes-Fahrer oder dem Unfallhergang machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Unna: 02303 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

