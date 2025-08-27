Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Pkw gestohlen, zur Fahndung ausgeschrieben, Zeugen gesucht

Nordwalde (ots)

In der Zeit zwischen Montag (25.08.25), 20.00 Uhr und Dienstag (26.08.25), 08.00 Uhr ist an der Straße Greßkamp ein Pkw gestohlen worden.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Jeep Grand Cherokee mit dem amtlichen Kennzeichen BF-RH8888. Der Wagen stand auf Höhe der Hausnummer 5 am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Grevener Straße. Der Wert des Jeeps liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise von Zeugen zur Tat nimmt die Wache in Emsdetten entgegen, Telefon 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell