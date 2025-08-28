Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Geldbörsen aus Autos gestohlen

Lengerich (ots)

Unbekannte Täter haben sich Zugang zu zwei Pkw verschafft und aus den Wagen Geldbörsen gestohlen.

An der Schlenkhoffstraße, nahe Dyckerhoffstraße, griffen die Täter in der Nacht zu Mittwoch (27.08.25) zwischen Mitternacht und etwa 04.00 Uhr morgens zu. Wie sie in das Auto, einen schwarzen BMW, gelangten, ist unklar. Die Diebe stahlen eine Geldbörse.

An der Brandenburger Straße, zwischen Schlesierstraße und Lienener Straße, stahlen Unbekannte zwischen Montag (26.08.25), 17.30 Uhr und Dienstag (27.08.25), 07.30 Uhr ein Portemonnaie aus einem schwarzen VW. Auch hier ist unklar, wie die Täter das Fahrzeug öffneten.

Die Polizei ermittelt in diesen Fällen. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Lengerich entgegen, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell