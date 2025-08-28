Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, riskante Fahrmanöver auf der B54, Polizei stoppt drei Sprinter-Fahrer

Steinfurt (ots)

Die Polizei hat am Mittwochvormittag (27.08.25) auf der B54 drei Sprinter-Fahrer gestoppt. Der Grund: Sie waren wegen riskanter Fahrmanöver aufgefallen.

Zeugen hatten die drei Mercedes-Sprinter gegen 10.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Ochtrup in Fahrtrichtung Münster beobachtet. Die Wagen wurden teils über Sperrflächen gelenkt, teils überfuhren die Fahrer die durchgezogene Mittellinie und gelangten dabei auf die Gegenfahrbahn.

Darüber hinaus überholten sich die drei Fahrer mehrfach gegenseitig und gefährdeten dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Laut Zeugenaussagen musste ein Lkw-Fahrer bremsen, damit es nicht zu einem Verkehrsunfall kam. Außerdem überschritten sie die maximal zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern teilweise deutlich.

Bei den Fahrern handelte es sich um einen 23-Jährigen aus Lingen (Landkreis Emsland), einen 24-Jährigen aus Ochtrup sowie einen 29-Jährigen aus Rheine.

Die Beamten stellten die Führerscheine der drei Beschuldigten sowie die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten ihnen die Weiterfahrt. Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Nach Angaben der Zeugen mussten mindestens ein Pkw- und ein Lkw-Fahrer stark abbremsen, damit es nicht zu einem Verkehrsunfall kam. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei die Fahrer dieser beiden Fahrzeuge sowie weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

