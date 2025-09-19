Polizei Düren

POL-DN: Drei versuchte Einbrüche in einem Geschäftshaus in Düren

Düren (ots)

Unbekannte Täter versuchten in einem Geschäftsgebäude in der August-Klotz-Straße in der Nacht von Mittwoch (17.09.2025) auf Donnerstag (18.09.2025) vergeblich, sich widerrechtlichen Zugang zu Büro- und Praxisräumen zu verschaffen.

Einer Praxismitarbeiterin waren am Donnerstagmorgen gegen 07:15 Uhr gleich beim Betreten der Geschäftsräume die Beschädigungen an der Zugangstür der Praxis aufgefallen. Bei genauerer Inaugenscheinnahme konnte dann gemeinsam mit der hinzugerufenen Polizei festgestellt werden, dass auch zwei weitere Eingangstüren zu Geschäftsräumen in dem Gebäude ähnliche Beschädigungen aufwiesen. Die festgestellten Spuren ließen den Schluss zu, dass unbekannte Täter am Versuch gescheitert waren, sich seit dem Vorabend (17:00Uhr) gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Tatzeit verdächtige Umstände oder Personen im Umfeld des Tatortes festgestellt haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell