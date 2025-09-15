Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Transporter streift Kind auf Fahrrad und flüchtet: Zeugen in Harleshausen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nach Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in Kassel-Harleshausen ereignet haben soll. Gegen 7:25 Uhr war ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule in der Karlshafener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, wie er später zusammen mit einem Erziehungsberechtigten der Polizei gegenüber angab. An der Kreuzung mit der Ahnatalstraße habe der Radfahrer dann angehalten, um den bevorrechtigten Verkehr passieren zu lassen. In diesem Moment sei ein weißer Transporter mit Kasseler Kennzeichen von der Ahnatalstraße kommend in die Karlshafener Straße eingebogen. Der männliche Fahrer habe dabei mit seinem Fahrzeug so weit ausgeholt, dass er das Fahrrad des auf der Gegenfahrbahn wartenden 11-Jährigen streifte und dieser in der Folge zu Boden fiel. Der unbekannte Fahrzeugführer habe daraufhin kurz gestoppt und durch das geschlossene Fenster nach dem gestürzten Jungen gesehen, sei dann aber einfach davongefahren. Der 11-Jährige blieb bei dem Sturz glücklicherweise unverletzt, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den Unfallfluchtermittlern Hinweise auf den flüchtigen weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell