Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Angriff auf Traktor-Fahrer auf Feldweg in Nordshausen: Frau mit Hund als Zeugin gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen:

Noch nicht identifiziert werden konnte trotz der angestellten Ermittlungen ein bislang unbekannter Täter, der am Mittwochmittag auf einem Feldweg in Kassel-Nordshausen einen Traktor-Fahrer geschlagen und bedroht haben soll. Der Hintergrund des Angriffs könnte nach bisherigen Erkenntnissen der von dem Spaziergänger geäußerte Ärger über die Fahrt des Traktors auf dem Landwirtschaftsweg gewesen sein. Das Opfer war bei dem Angriff unter anderem am Kopf verletzt worden, weshalb Rettungskräfte den 70-jährigen Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Weiterhelfen bei der Aufklärung der Tat könnte den Ermittlern der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei insbesondere eine Frau mit roten Haaren, die ihren Hund am Tatort ausführte und den Angriff gesehen haben soll.

Die Tat hatte sich nach Angaben des Traktor-Fahrers aus Kassel gegen 12:30 Uhr auf dem Feldweg parallel der Korbacher Straße, in Verlängerung der Straße "Wegelänge", ereignet. Der 70-Jährige war dort mit dem Traktor unterwegs und an einem Grundstück von dem Fahrzeug abgestiegen, als der unbekannte Mann, mit dem er in der Vergangenheit bei Verrichtungen von Arbeiten mit dem Traktor bereits mehrfach verbal aneinandergeraten war, auf ihn zugekommen sein und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Als er verletzt zu Boden ging, habe der Täter ihn getreten und verbal bedroht. Von dem Spaziergänger liegt folgende Beschreibung vor:

40 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, stabile Statur, dunkle lange Haare zum Zopf gebunden, leichter Vollbart, hatte zwei größere Hunde dabei.

Die nun als Zeugin gesuchte Frau soll die Körperverletzung beobachtet haben. Sie und weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell