POL-KS: 22-Jähriger schlägt Zivilpolizisten unvermittelt ins Gesicht und wehrt sich gegen Festnahme

Kassel-Mitte:

Ein 22-jähriger Mann hat am gestrigen Donnerstagmittag am Kasseler Lutherplatz völlig unvermittelt einen Zivilpolizisten der Bereitschaftspolizei ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Gegen die anschließende Festnahme durch die hinzugerufenen uniformierten Kollegen setzte sich der Tatverdächtige erheblich zur Wehr, wodurch eine weitere Beamtin verletzt wurde. Der in Ahnatal wohnende 22-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Polizeigewahrsams gebracht.

Der Zivilbeamte der Direktion Bereitschaftspolizei Nord hatte sich anlässlich von gemeinsamen Kontrollen an Kriminalitätsbrennpunkten mit der OE City der Kasseler Polizei im Bereich des Lutherparks aufgehalten. Offenbar ohne dass er den jungen Mann als Polizisten erkannte, ging der 22-Jährige auf ihn zu und schlug ihm völlig unvermittelt ins Gesicht. Unmittelbar nach dem Angriff klickten für den Tatverdächtigen, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, die Handschellen. Gegen seine Festnahme setzte sich der Mann, der offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand, erheblich zur Wehr, unter anderem indem er Kopfstöße versuchte zu verteilen. Durch einen Stoß mit dem Ellenbogen verletzte er die Polizistin schließlich im Gesicht. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Warum er den Polizisten angegriffen hat, ist noch unklar und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

