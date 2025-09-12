Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Angriff mit Messer vor Diskothek: Polizei ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am 31. August 2025 kam es vor einer Diskothek in Kassel-Bettenhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die für einen von ihnen, einen 39-Jährigen aus Kaufungen, mit Schnittwunden am Oberkörper und am Bein endeten. Der mutmaßliche Täter, ein 29-jähriger Mann aus Kassel, konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden. Da der genaue Tatablauf bei den bisherigen Ermittlungen und Zeugenvernehmungen zu dem versuchten Tötungsdelikt noch nicht zweifelsfrei aufgeklärt werden konnte, suchen die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kassel nun nach weiteren Zeugen.

Ereignet hatte sich die Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren die beiden Männer, zwischen denen es zuvor bereits länger Streitigkeiten gegeben haben soll, vor der Diskothek in der Leipziger Straße, nahe der Stadtgrenze zu Kaufungen, aufeinandergetroffen. Im weiteren Verlauf soll der 39-Jährige den 29-Jährigen geschlagen haben und anschließend davongelaufen sein. Kurz danach soll der geschlagene 29-Jährige seinen Kontrahenten, dem er offenbar gefolgt war, in unmittelbarer Nähe mit einem Messer angegriffen und die Schnittverletzungen zugefügt haben. Der 39-Jährige wurde zur Behandlung der schweren Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich waren, in ein Krankenhaus gebracht. Da der festgenommene 29-Jährige ebenfalls Verletzungen aufwies und in einem Krankenhaus behandelt wurde, ermittelt die Polizei gegen seinen Kontrahenten wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen der Tat, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell