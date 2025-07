Polizei Köln

POL-K: 250714-1-K Mehrere Festnahmen am Wochenende: Einbrecherinnen, Betrüger und Hehler gestellt

Köln (ots)

Am vergangenen Wochenende (11.-14.7.) haben Einsatzkräfte der Polizei Köln durch konsequente Ermittlungen, schnelles Einschreiten und Hinweise aus der Bevölkerung mehrere Tatverdächtige in Zusammenhang mit Einbruch, Betrug, Hehlerei und weiteren Delikten gestellt.

Die Sachverhalte in Kürze:

Geldabholung nach Schockanruf dank sehr guter Reaktion einer 85-jährigen Frau vereitelt - Tatverdächtiger festgenommen

Am Freitagmittag wurde eine 85-jährige Frau aus Köln-Riehl Opfer eines sogenannten Schockanrufs. Die Frau verständigte die Polizei, noch während der Telefonate und ermöglichte so die Festnahme auf frischer Tat.

Ein unbekannter Mann hatte sich telefonisch als Kriminalbeamter ausgegeben und behauptet, in der Nähe ihrer Wohnung sei ein gestohlenes Fahrzeug aufgefunden worden. Darin habe man ein Handy sichergestellt, auf dem ihre Telefonnummer gespeichert gewesen sei. Im weiteren Verlauf habe der Anrufer der Seniorin verschiedene, teils widersprüchliche Details über angebliche "italienische Gangster" mitgeteilt, die angeblich mit ihr in Verbindung stehen könnten.

Die Geschädigte sei über einen längeren Zeitraum in ein komplexes Gespräch verwickelt worden, in dem der Täter wiederholt nach ihren Vermögenswerten gefragt und sie aufgefordert habe, vorhandene Wertgegenstände konkret zu benennen und bereitzulegen.

Als gegen 14.30 Uhr ein 20-jähriger Tatverdächtiger an der Wohnanschrift erschien und klingelte, griffen die Polizisten zu. Die Ermittlungen zu möglichen Mittätern dauern an.

Hehler aufgeflogen - vier Festnahmen in Chorweiler - eine in Merheim

Am Freitagnachmittag meldete ein Zeuge ein verdächtiges Online-Inserat für einen BMW 120. Das Fahrzeug - ein Mietwagen- sollte am Nachmittag in Chorweiler zu einem auffällig geringen Preis übergeben werden. Als die vier Verdächtigen (m26, m29, m33, w38) am Übergabeort ankamen und einer von ihnen das Kennzeichen an dem Mietwagen gegen Kölner Dubletten tauschte, griffen die Polizisten zu. Im Fahrzeug der Festgenommenen fanden die Beamten unter anderem gefälschte Papiere, mehrere Handys und einen vorbereiteten Kaufvertrag. Zwei Männer (29, 26) schickte ein Haftrichter in Untersuchungshaft, die beiden weiteren Verdächtigen wurden mangels Haftgründen entlassen.

Am Samstagabend (12.07.) wurde ein 51-jähriger Tatverdächtiger bei einem fingierten Autoverkauf in Merheim festgenommen. Auch hier handelte es sich um ein Mietfahrzeug. Auch den 51-Jährigen schickte ein Haftrichter in Untersuchungshaft.

Jugendliche Einbrecherinnen in Ehrenfeld gefasst

Zwei Jugendliche (12, 15) wurden bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Weinsbergstraße offenbar von einem Anwohner gestört. Die Mädchen hatten sich am Samstagmorgen gegen 11.15 Uhr mit einer Scheckkarte bereits Zugang zu dem Haus verschafft. Auf ihrer Flucht stellten Einsatzkräfte sie wenig später auf der Aachener Straße.

Illegale Vapes und Bargeld in einer Wohnung in Kalk sichergestellt

Nach einem Hinweis von aufmerksamen Anwohnern stellten Polizisten am Samstagabend zwei junge Frauen (20, 23 Jahre) in einer Wohnung in Kalk. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung stellten die Polizisten dort rund 1500 illegale E-Zigaretten im Wert von über 21.000 Euro sowie rund 12.000 Euro Bargeld sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Rollerdieb in Dellbrück gestellt

Als ein Streifenteam in der Nacht zu Montag auf der Dellbrücker Hauptstraße einen Roller-Fahrer (18) kontrollieren wollte, versuchte dieser vergeblich zu entkommen. Nach kurzer Flucht stellten die Polizisten den 18-Jährigen. Wie sich herausstellte, war der Roller gestohlen. Außerdem hatte der junge Mann keinen Führerschein und einen Schlagstock bei sich. (as/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell