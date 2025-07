Polizei Köln

POL-K: 250713-1-K Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Kalk - Täter flüchtet in weißem Pkw - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Sonntag (13. Juli) hat ein Unbekannter gegen 4.10 Uhr mindestens viermal auf ein Wohngebäude an der Eythstraße in Köln-Kalk geschossen. Verletzt wurde niemand. Polizeikräfte sperrten den Tatort ab und stellten vier vor dem Mehrfamilienhaus liegende Patronenhülsen sicher. In der Hauseingangstür fanden sich entsprechende Einschusslöcher.

Laut Zeugenangaben soll der Schütze mit einem weißen Pkw mit Panoramadach und Bergheimer Zulassung (BM) mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Lüttringhauser Straße geflüchtet sein. Ein vor dem Haus geparkter Pkw Ford wurde durch einen Streifschuss entlang der Motorhaube beschädigt.

Die Kripo Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch Zusammenhänge mit früheren Schussabgaben auf Wohnhäuser (EG Fusion). Um weitere Zeugenhinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell