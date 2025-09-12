Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kostenlose Fahrrad-Codieraktion der Polizei beim Kasseler Mobilitätsfest am 20. September 2025

Kassel (ots)

Kassel:

Die Fachberaterinnen und Fachberater des Polizeipräsidiums Nordhessen bieten am 20. September 2025 in der Zeit von 11 bis 14 Uhr im Rahmen des Kasseler Mobilitätsfests eine kostenlose Fahrrad-Codieraktion auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs an. Eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich, somit haben auch Kurzentschlossene die Möglichkeit, ihre Räder ohne vorherigen Termin codieren zu lassen. Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und die Nachfrage erfahrungsgemäß groß ist, wird aber darauf hingewiesen, dass es zu entsprechenden Wartezeiten kommen kann.

Bei der Fahrradcodierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Fahrrads eingraviert. Im Falle eines Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies erschwert es den Dieben, ihre Beute weiterzuverkaufen.

Zum Termin selbst müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) sowie ein Eigentumsnachweis für das zu codierende Rad mitgebracht werden. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass bei neueren Fahrrädern durch das Einstanzen des Codes und der damit vorgenommenen Veränderung am Rahmen eine noch vorhandene Herstellergarantie erlöschen kann. Interessierte werden daher gebeten, dies vor der Terminvergabe bei ihrem Fahrradhersteller abzuklären.

