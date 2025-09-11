Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand von unbewohntem Haus in Wolfhagen-Viesebeck: Ursache unklar; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Wolfhagen-Viesebeck (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend kam es in Wolfhagen-Viesebeck zu einem Brand in einem unbewohnten Fachwerkhaus. Das Feuer war kurz vor 22 Uhr entdeckt und anschließend durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht worden. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 geführt, die die Brandstelle am heutigen Donnerstag aufgesucht haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Dieser Raum war dadurch erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 40.000 Euro. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Auch eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, weshalb die Ermittler des K 11 um Hinweise aus der Bevölkerung bitten. Wer in Viesebeck zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des betroffenen Fachwerkhauses gemacht hat, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

