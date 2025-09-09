Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer in Wilhelmshöhe wegen unbekannten Autofahrers gestürzt und verletzt: Polizei sucht Unfallzeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wilhelmshöhe:

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wilhelmshöhe verletzt worden, der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, der sich kurz nach 20 Uhr auf der Baunsbergstraße ereignet haben soll. Der Fahrradfahrer sei dort auf dem Fahrradstreifen in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen, wie er später der Polizei gegenüber angab. Ein weißes Auto sei in derselben Richtung gefahren und dann unmittelbar vor ihm in die Landgraf-Karl-Straße eingebogen, ohne dabei die Vorfahrt des Radfahrers zu beachten. Dieser habe ausweichen müssen, um nicht mit dem Pkw zusammenzustoßen, und sei dabei gestürzt. Der unbekannte Fahrer des weißen Fahrzeuges setzte seinen Weg anschließend unbeirrt fort, während sich der 22-Jährige einen Bruch und Schürfwunden zuzog.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das weiße Auto geben können, werden gebeten, sich bei der Unfallfluchtgruppe der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell