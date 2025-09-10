Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 87-Jähriger aufgefunden
Kassel (ots)
Kassel:
Der vermisste 87-Jährige aus der Kasseler Unterneustadt konnte soeben von einer Streife des Polizeireviers Ost in Kassel-Bettenhausen gefunden werden. Nach bisherigen Informationen hatte er sich bei einem Sturz leicht verletzt, weshalb er nun von Rettungskräften behandelt wird.
Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 87-Jährigen unterstützt haben.
Medienvertreter werden gebeten, das Foto des Mannes aus den Berichterstattungen zu entfernen.
