Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 87-Jähriger aufgefunden

Kassel (ots)

Kassel:

Der vermisste 87-Jährige aus der Kasseler Unterneustadt konnte soeben von einer Streife des Polizeireviers Ost in Kassel-Bettenhausen gefunden werden. Nach bisherigen Informationen hatte er sich bei einem Sturz leicht verletzt, weshalb er nun von Rettungskräften behandelt wird.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 87-Jährigen unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto des Mannes aus den Berichterstattungen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

