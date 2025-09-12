Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Werra-Meißner-Kreis (Witzenhausen)-- Vermisste 67 jährige aufgefunden

Kassel (ots)

Die vermisste, 67-jährige Elisabeth F. wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in einer hilflosen Lage aufgefunden und aus dieser erfolgreich gerettet.

Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Bürgern und Hilfskräften.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell