POL-KS: Werra-Meißner-Kreis (Witzenhausen)-- Vermisste 67 jährige aufgefunden
Die vermisste, 67-jährige Elisabeth F. wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in einer hilflosen Lage aufgefunden und aus dieser erfolgreich gerettet.
Die Polizei bedankt sich bei allen an der Suche beteiligten Bürgern und Hilfskräften.
Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.
