Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Kassel (Schauenburg) -- Vermisste 82-jährige wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt
Kassel (ots)
Die 82-jährige Marga R. ist gegen 17:30 Uhr wohlerhalten nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Vermisstensuche beteiligten Personen.
Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.
