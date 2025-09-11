PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel (Schauenburg) -- Vermisste 82-jährige wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt

Kassel (ots)

Die 82-jährige Marga R. ist gegen 17:30 Uhr wohlerhalten nach Hause zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei allen an der Vermisstensuche beteiligten Personen.

Die Medien werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Publikationen zu entfernen bzw. unkenntlich zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
PHK Boßmann
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

  • 11.09.2025 – 14:55

    POL-KS: Brand von unbewohntem Haus in Wolfhagen-Viesebeck: Ursache unklar; Polizei sucht Zeugen

    Kassel (ots) - Wolfhagen-Viesebeck (Landkreis Kassel): Am gestrigen Mittwochabend kam es in Wolfhagen-Viesebeck zu einem Brand in einem unbewohnten Fachwerkhaus. Das Feuer war kurz vor 22 Uhr entdeckt und anschließend durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht worden. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese werden von den ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 16:30

    POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 87-Jähriger aufgefunden

    Kassel (ots) - Kassel: Der vermisste 87-Jährige aus der Kasseler Unterneustadt konnte soeben von einer Streife des Polizeireviers Ost in Kassel-Bettenhausen gefunden werden. Nach bisherigen Informationen hatte er sich bei einem Sturz leicht verletzt, weshalb er nun von Rettungskräften behandelt wird. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 87-Jährigen unterstützt haben. Medienvertreter werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
