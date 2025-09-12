Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstahl von Grabfiguren auf Friedhof: Polizei sucht Zeugen in Waldau

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwochmorgen und dem gestrigen Donnerstagmittag Grabfiguren aus Bronze von drei Gräbern auf einem Friedhof im Kasseler Stadtteil Waldau gestohlen. Wie die von den Angehörigen der betroffenen Grabstätten gerufene Streife des Polizeireviers Ost berichtet, hatten die Diebe in allen Fällen Madonna-Statuen, die auf den Gräbern bzw. den Grabsteinen befestigt waren, gewaltsam herausgebrochen. Der Gesamtwert der drei erbeuteten Bronze-Figuren beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Weitere betroffene Gräber wurden von der Streife bei einer Absuche des Friedhofs in der Nürnberger Straße, nahe der Marie-Curie-Straße, nicht festgestellt. Die Tatzeit lässt bisher auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 10:30 Uhr, und Donnerstag, 12:00 Uhr, eingrenzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen dreifachen besonders schweren Falls des Diebstahls, Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Zeugen, die im Bereich des Friedhofs verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell