Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Einbrecher dank aufmerksamer Zeugen in Bettenhausen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Ein mutmaßlicher Einbrecher konnte am gestrigen Sonntagmittag dank aufmerksamer Zeugen in Kassel-Bettenhausen nach kurzer Flucht festgenommen werden. Der hinreichend polizeibekannte, 31 Jahre alte Mann steht im Verdacht, gegen 12:30 Uhr ein Firmengelände im Dormannweg betreten und anschließend die Scheibe eines Bürogebäudes eingeschlagen zu haben. Mehrere Anwohner waren zu diesem Zeitpunkt durch das Splittern von Glas auf den Einbrecher aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt. Nachdem sie den Mann angesprochen hatten, bevor dieser das Gebäude durch das entstandene Loch im Glas betreten konnte, ergriff er zunächst ohne Beute die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurde eine Streife des Reviers Ost dann nur wenig später auf den 31-jährigen Tatverdächtigen aufmerksam. Auf ihn traf nicht nur die von den Zeugen abgegebene Personenbeschreibung zu, er versuchte auch bei Erblicken der Streife zu flüchten und versteckte sich in einem Gebüsch, wo die Beamten ihn schließlich festnahmen. Die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs gegen ihn dauern an.

