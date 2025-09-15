Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Digitale Vortragsreihe zum Thema Cybercrime durch Fachberatung des Polizeipräsidiums Nordhessen
Schutz und Sicherheit vor Cybercrimephänomenen - zu diesem Thema bietet das Polizeipräsidium Nordhessen in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen der Region Nordhessen eine kostenlose digitale Vortragsreihe an. Insgesamt finden fünf Termine mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. Eine Anmeldung zu den Vorträgen vorab ist erforderlich.
Als zentrale Plattform für eine Kurssuche und deren Buchung steht im VHS-Verbund die Homepage www.vhs-nordhessen.de zur Verfügung. Eine Anmeldung ist aber auch über die jeweiligen VHS-Standorte möglich. Zwischen September und Dezember sind an folgenden Terminen Online-Veranstaltungen zu den nachfolgenden Themen vorgesehen:
- Montag, 22. September 2025, 18.00 Uhr: Cybercrime im KI-Zeitalter - Montag, 27. Oktober 2025, 18.00 Uhr: Digitale Identitäten - Digitaler Nachlass - Montag, 03. November 2025, 18.00 Uhr: Cybercrime im KI-Zeitalter - Montag, 17. November 2025, 18.00 Uhr: Sicher im Internet bestellen und bezahlen - Montag, 08. Dezember 2025, 18.00 Uhr: Smartphone-Sicherheit
Die Vorträge werden von der Fachberaterin für Cybercrimeprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen, Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde, gehalten.
Neben der digitalen Veranstaltungsreihe werden auch verschiedene Präsenzveranstaltungen angeboten. Auf der Homepage der Fachberatung Cybercrime https://ppnh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Ansprechpersonen/Fachberatung-Cybercrime/ sind die aktuellen Termine eingestellt.
