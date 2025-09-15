PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Digitale Vortragsreihe zum Thema Cybercrime durch Fachberatung des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel (ots)

Nordhessen:

Schutz und Sicherheit vor Cybercrimephänomenen - zu diesem Thema bietet das Polizeipräsidium Nordhessen in Zusammenarbeit mit den Volkshochschulen der Region Nordhessen eine kostenlose digitale Vortragsreihe an. Insgesamt finden fünf Termine mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. Eine Anmeldung zu den Vorträgen vorab ist erforderlich.

Als zentrale Plattform für eine Kurssuche und deren Buchung steht im VHS-Verbund die Homepage www.vhs-nordhessen.de zur Verfügung. Eine Anmeldung ist aber auch über die jeweiligen VHS-Standorte möglich. Zwischen September und Dezember sind an folgenden Terminen Online-Veranstaltungen zu den nachfolgenden Themen vorgesehen:

   - Montag, 22. September 2025, 18.00 Uhr: Cybercrime im 
     KI-Zeitalter
   - Montag, 27. Oktober 2025, 18.00 Uhr: Digitale Identitäten - 
     Digitaler Nachlass
   - Montag, 03. November 2025, 18.00 Uhr: Cybercrime im KI-Zeitalter
   - Montag, 17. November 2025, 18.00 Uhr: Sicher im Internet 
     bestellen und bezahlen
   - Montag, 08. Dezember 2025, 18.00 Uhr: Smartphone-Sicherheit

Die Vorträge werden von der Fachberaterin für Cybercrimeprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen, Kriminalhauptkommissarin Aniane Emde, gehalten.

Neben der digitalen Veranstaltungsreihe werden auch verschiedene Präsenzveranstaltungen angeboten. Auf der Homepage der Fachberatung Cybercrime https://ppnh.polizei.hessen.de/Ueber-uns/Ansprechpersonen/Fachberatung-Cybercrime/ sind die aktuellen Termine eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

