Polizei Düren

POL-DN: Betrunken und ohne Versicherungsschutz mit dem E-Scooter unterwegs

Düren (ots)

Beamte der Polizeiwache Düren kontrollierten am späten Donnerstagabend (17.09.2025) einen E-Scooter-Fahrer auf der Josef-Schregel-Straße in Düren. Außer dem fehlenden Versicherungsschutz für den Scooter stellten die Beamten erheblichen Alkoholkonsum beim Fahrer fest.

Die Tatsache, dass der Fahrzeugführer des Elektrokleinstfahrzeugs mit einer geöffneten Bierdose in der Hand und ohne ein am Fahrzeug angebrachtes Versicherungskennzeichen unterwegs war, veranlasste die Beamten genauer hinzusehen und den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Anfangsverdacht. Das Ergebnis betrug 1,32 Promille. Eine Blutprobe wurde veranlasst. Den 45-jährigen Fahrzeugführer aus Düren erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Polizei Düren
Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

