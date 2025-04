Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Einbruch in Gaststätte "Li Bar" in der Talstraße (28./29.04.2025)

Oberndorf am Neckar (ots)

Im Zeitraum von Montag, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 13:45 Uhr, sind Unbekannte in eine Gaststätte in der Talstraße eingebrochen. Zunächst drangen die Täter in ein außenliegendes Leergutlager der "Li Bar" ein, um in der Folge im Gastraum gewaltsam zwei Spielautomaten zu öffnen. Der Versuch einen im Raum befindlichen Zigarettenautomaten aufzuhebeln scheiterte. Aus den Spielautomaten und aufgefundenen Bedienungsgeldbeuteln sowie einer Kasse entwendeten die Einbrecher Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der durch den Einbruch entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 81010, entgegen.

