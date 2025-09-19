Polizei Düren

POL-DN: "Tag ohne Verkehrstote": Polizei Düren beteiligt sich an europaweiter Aktion

Kreis Düren (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) beteiligte sich die Polizei Düren am europaweiten Aktionstag "Tag ohne Verkehrstote". Die länderübergreifende Aktion, die im Rahmen der ROADPOL Safety Days (16.-22.09.2025) stattfand, hatte zum Ziel, durch abgestimmte präventive und repressive Maßnahmen die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden zu senken und die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu verbessern.

Im Kreis Düren kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 654 Fahrzeuge. Dabei wurden 134 Verstöße festgestellt - mit deutlichem Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsüberschreitungen (115 Fälle). Weitere Verstöße betrafen unter anderem die Handynutzung am Steuer, nicht angelegte Sicherheitsgurte sowie technische Mängel an Fahrzeugen.

Ein besonderes Augenmerk legte die Polizei zudem auf die Sicherung der Schulwege, um Kinder auf ihrem täglichen Weg zur Schule bestmöglich zu schützen.

Die länderübergreifende Zusammenarbeit zeigt deutlich: Verkehrssicherheit kennt keine Grenzen. Ziel aller Beteiligten bleibt es, Unfälle zu verhindern und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu erhöhen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell