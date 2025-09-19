PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: "Tag ohne Verkehrstote": Polizei Düren beteiligt sich an europaweiter Aktion

Kreis Düren (ots)

Am Donnerstag (18.09.2025) beteiligte sich die Polizei Düren am europaweiten Aktionstag "Tag ohne Verkehrstote". Die länderübergreifende Aktion, die im Rahmen der ROADPOL Safety Days (16.-22.09.2025) stattfand, hatte zum Ziel, durch abgestimmte präventive und repressive Maßnahmen die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden zu senken und die Sicherheit im Straßenverkehr nachhaltig zu verbessern.

Im Kreis Düren kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 654 Fahrzeuge. Dabei wurden 134 Verstöße festgestellt - mit deutlichem Schwerpunkt auf Geschwindigkeitsüberschreitungen (115 Fälle). Weitere Verstöße betrafen unter anderem die Handynutzung am Steuer, nicht angelegte Sicherheitsgurte sowie technische Mängel an Fahrzeugen.

Ein besonderes Augenmerk legte die Polizei zudem auf die Sicherung der Schulwege, um Kinder auf ihrem täglichen Weg zur Schule bestmöglich zu schützen.

Die länderübergreifende Zusammenarbeit zeigt deutlich: Verkehrssicherheit kennt keine Grenzen. Ziel aller Beteiligten bleibt es, Unfälle zu verhindern und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden nachhaltig zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:20

    POL-DN: Hoher Sachschaden beim Brand eines Vereinsheims in Kofferen

    Linnich (ots) - Geschätzter Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstand am gestrigen Nachmittag (18.09.2025) beim Brand eines Vereinsheims in der Straße Am Lügenpfad. Für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr ein Brand in den Räumlichkeiten des Vereinsheims des "Trommler- und Pfeiffercorps 1970 e.V. Kofferen". Anwohner hatten ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:20

    POL-DN: Leicht verletzt nach missglücktem Bremsmanöver

    Düren (ots) - Auf der Birkesdorfer Straße stürzte am frühen gestrigen Abend (18.09.2025) eine 37-jährige Motorradfahrerin aus Düren. Sie verletzte sich hierbei leicht und musste in einem nahegelegenen Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Die junge Frau befuhr gegen 18:00 Uhr die Birkesdorfer Straße aus Richtung Kreisverkehr Hoven kommend in Richtung Birkesdorf. Als der Fahrzeugverkehr vor ihr zum Stillstand kam, ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:20

    POL-DN: Zwei Leichtverletzte und minimaler Sachschaden

    Jülich (ots) - Auf der Merkatorstraße in Jülich kollidierte gestern Nachmittag (18.09.2025) eine Paketbotin beim Versuch die Fahrbahn zu überqueren mit einem Radfahrer. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die 21-jährige Frau aus Jülich hatte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt und war in Ausübung ihrer Tätigkeit gerade im Begriff, die Fahrbahn der Merkatorstaße zu überqueren, als sie auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren