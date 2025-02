Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfälle aufgrund Hagels

Mannheim (ots)

Aufgrund eines plötzlich einsetzenden Hagelschauers ereigneten sich am frühen Donnerstagnachmittag auf der B 36 in Höhe Mannheim-Rheinau in kurzer Folge zwei Verkehrsunfälle mit jeweils drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 54-jähriger Mann war gegen 13.15 Uhr mit seinem Ford auf der B 36 in Fahrtrichtung Schwetzingen unterwegs, als es in Höhe der Ausfahrt Rheinau-Süd plötzlich zu hageln begann. Der 54-Jährige passte seine Fahrgeschwindigkeit den Witterungsbedingungen an und bremste ab. Dies realisierte ein nachfolgender 45-jähriger Mann, der ebenfalls mit einem Ford unterwegs war, zu spät und fuhr dem 54-Jährigen auf dessen Fahrzeug auf. Der Ford des 54-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß nach rechts in den Grünstreifen geschleudert, wo das Fahrzeug liegenblieb. Der 45-Jährige stieß in der weiteren Folge mit dem Toyota eines 81-Jährigen zusammen. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Während der Ford des 54-Jährigen fahrbereit blieb, musste der des 45-Jährigen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Fast zeitgleich fuhr eine 32-jährige Frau mit ihrem Mercedes auf der B 36 in Richtung Schwetzingen. Wegen des vorangegangenen Unfalls musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 35-jähriger Fiat Fahrer konnte aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Fahrzeug streifte zunächst den Mercedes an der linken Seite und prallte schließlich frontal gegen den voranfahrenden Mazda einer 57-jährigen Frau.

Der Fiat und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Auch hier wurde niemand verletzt.

Während der Aufnahme der beiden Unfälle und der Abschleppmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Es ergaben sich jedoch keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

