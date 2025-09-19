Polizei Düren

POL-DN: Hoher Sachschaden beim Brand eines Vereinsheims in Kofferen

Linnich (ots)

Geschätzter Sachschaden in sechsstelliger Höhe entstand am gestrigen Nachmittag (18.09.2025) beim Brand eines Vereinsheims in der Straße Am Lügenpfad.

Für einen Großeinsatz der Feuerwehr sorgte gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr ein Brand in den Räumlichkeiten des Vereinsheims des "Trommler- und Pfeiffercorps 1970 e.V. Kofferen". Anwohner hatten zunächst aufsteigenden Rauch aus dem Objekt bemerkt und den Notruf gewählt. Trotz umgehend eingeleiteter Löscharbeiten durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte waren bereits weite Teile des Objektes durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen, so dass immenser Sachschaden entstand. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Objekte konnte verhindert werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Angaben zur Brandursache liegen bislang nicht vor. Dies ist nun Inhalt weitergehender polizeilicher Ermittlungen durch die Fachdienststelle. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Ein Betreten des Brandortes war im Rahmen des Einsatzes aufgrund der andauernden Löscharbeiten und akuter Einsturzgefahr am gestrigen Tag nicht möglich.

