POL-DN: Vorfahrt mißachtet

Aldenhoven (ots) - Am Freitag Nachmittag kam es zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus in der Jülicher Straße in Aldenhoven. Hier fing aus bisher ungeklärter Ursache ein Sofa Feuer. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Wohnung blieb jedoch unbewohnbar. Die Wohnungsinhaber, zwei Erwachsene und zwei Kinder, befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung und wurden durch das Einatmen von ...

mehr