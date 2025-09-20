POL-DN: Vorfahrt mißachtet
Jülich (ots)
Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Freitag Nachmittag in Jülich-Koslar. Eine 66-jährige Jülicherin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr den vorfahrtberechtigten 66-jährigen Pedelecfahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 66-jährige Mann aus Baesweiler schwer verletzt wurde. Zur weiteren Behandlung wurde er mit einem Rettungshubschrauber dem Uniklinikum Aachen zugeführt.
