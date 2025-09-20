Polizei Düren

POL-DN: Überholvorgang missglückt

Langerwehe (ots)

Am Samstag ereignete sich zur Mittagszeit auf der L25 bei Langerwehe ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorrades. Der 58-jährige Motorradfahrer aus Baesweiler befuhr die L25 in Fahrtrichtung Gürzenich, als er zwei vorausfahrende PKW überholen wollte. Nachdem der Motorradfahrer den ersten PKW überholt hatte, musste er aufgrund von Gegenverkehr hinter dem zweiten PKW einscheren. Dieser jedoch war zwischenzeitlich zum Stillstand gekommen, da er beabsichtigte nach links abzubiegen und dem Gegenverkehr Vorrang gewährte. Um einen Zusammenstoße mit dem PKW zu vermeiden, führte der Motorradfahrer eine Gefahrbremsung durch. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und schleuderte nach rechts in ein Feld. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werde. An seinem Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.

