POL-DN: Von Bekannten ausgeraubt

Düren (ots)

In der Nacht auf den 21.September, gegen 03:30 Uhr, traf der 24-jährige Geschädigte eines Raubdeliktes auf zwei entfernte Bekannte. In der Hoffnung den Heimweg nicht alleine antreten zu müssen begab er sich zu den beiden 30- und 35 Jährigen. Diese zeigten aber kein Interesse an der Gesellschaft, sodass sie im Gesprächsverlauf auf den Gechädigten einschlugen. Nun nutzten sie die Gunst der Stunde um zudem, unter weiterer Gewaltanwendung, Geld und Kopfhörer zu rauben.

Die beiden Tatverdächtigen konnten im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung durch Polizeibeamte angetroffen werden. Bei ihnen konnte unter anderem die Tatbeute aufgefunden werden. Beide Beschuldigte werden nach Übernahme der Ermittlungen durch die Kriminalwache am heutigen Vormittag dem Haftrichter vorgeführt.

