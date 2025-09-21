Polizei Düren

POL-DN: Schwer verletzter Kleinkraftradfahrer

Linnich (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 03:30 Uhr wurden Polizei und Rettung zu einem verunfallten Mann nach Linnich- Gereonsweiler gerufen. Ein 39- jähriger Mann aus Linnich war durch Anwohner der Straße "Fuchsgracht" bewusstlos aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Offensichtlich hatte er kurz zuvor ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug touchiert und hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im Zuge der Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass er keinen Helm getragen habe. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde er mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Klinikum eingeliefert. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da sich Anhaltspunkte auf eine Alkoholisierung ergeben hatten. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurden die Jülicher Polizeikräfte durch ein Verkehrsunfallaufnahme- Team des PP Essen bei der Unfallaufnahme unterstützt.

