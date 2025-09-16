Polizei Bochum

POL-BO: Polizei für Bochum, Herne und Witten beteiligt sich am Tag ohne Verkehrstote

Bochum, Herne, Witten (ots)

Neun Menschen haben 2024 in Bochum, Herne und Witten bei Verkehrsunfällen ihr Leben verloren - um auf die Gefahren des Straßenverkehrs aufmerksam zu machen, beteiligt sich das Polizeipräsidium Bochum am Donnerstag, 18. September, am "Tag ohne Verkehrstote". Unter anderem wird vermehrt kontrolliert.

Die Regeln befolgen und Rücksicht auf andere nehmen: Die Grundlagen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr sind denkbar einfach. Trotzdem kommt es auf den Straßen sowie auf den Fuß- und Radwegen in Bochum, Herne und Witten so gut wie täglich zu Unfällen.

Die Polizei appelliert daher:

- Beachten Sie die Regeln der Straßenverkehrsordnung. - Halten Sie sich an die zulässige Höchstgeschwindigkeit. - Lassen Sie sich nicht ablenken - das Handy bleibt in der Tasche. - Fahren Sie nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. - Nehmen Sie Rücksicht auf andere Menschen.

Um das Ziel des europaweiten Aktionstages - einen Tag ohne Verkehrstote - zu erreichen, setzt die Polizei Bochum am 18. September auf verstärkte Kontrollen. Die Einsatzkräfte messen das Tempo, prüfen den Zustand der Fahrzeuge, kontrollieren die Gurtpflicht und achten auf alle, die mit dem Handy am Steuer sitzen. Verstöße werden konsequent geahndet.

