Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall: Fußgängerin (27) kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwerer Unfall auf der Bochumer Königsallee: Ein Autofahrer (26, aus Bochum) hat beim Abbiegen eine Fußgängerin (27, auch aus Bochum) erfasst und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 15. September, gegen kurz vor 7 Uhr auf der Kreuzung Königsallee, Ecke Berneckerstraße. Der Autofahrer bog nach links auf die Königsallee ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 27-Jährigen, die gerade die Straße überquerte.

Die Bochumerin erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

