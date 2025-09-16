Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall: Fußgängerin (27) kommt ins Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwerer Unfall auf der Bochumer Königsallee: Ein Autofahrer (26, aus Bochum) hat beim Abbiegen eine Fußgängerin (27, auch aus Bochum) erfasst und schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Montag, 15. September, gegen kurz vor 7 Uhr auf der Kreuzung Königsallee, Ecke Berneckerstraße. Der Autofahrer bog nach links auf die Königsallee ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 27-Jährigen, die gerade die Straße überquerte.

Die Bochumerin erlitt schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

