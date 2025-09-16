PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrer (33) flüchtet vor Polizeistreife - Fahrzeug und Führerschein sichergestellt

Bochum (ots)

Einer beabsichtigten Verkehrskontrolle entzog sich ein 33-jähriger Autofahrer am Montag, 15. September, gegen 20.20 Uhr am Kohlensiepen in Witten.

Der Mann reagierte nicht auf Anhaltesignale der Polizei, beschleunigte sein Fahrzeug auf bis zu 140 km/h, missachtete rote Ampeln und flüchtete weiter in Richtung Wetterstraße. Wenig später konnte das Fahrzeug angehalten und der Fahrer kontrolliert werden. Dem 33-Jährigen wurde sofort der Führerschein entzogen, das Fahrzeug wurde sichergestellt. Weil er zudem noch angab, unter Drogen gefahren zu sein, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Raserei und Drogen am Steuer gefährden nicht nur das Leben des Fahrers, sondern auch das Leben Unbeteiligter. Wer sich einer Polizeikontrolle entzieht, setzt sich und andere hohen Risiken aus und muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Polizei appelliert:

   - Fahren Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
   - Folgen Sie den Anweisungen von Polizeikräften - Flucht ist keine
     Lösung.
   - Rasen und Rotlichtverstöße können fatale Folgen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marcella Nows
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

