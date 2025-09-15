PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (37) von Unbekannten beraubt und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Sonntagabend, 14. September, in Bochum-Riemke sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 37-jähriger Bochumer gegen 21 Uhr zu Fuß in Höhe der Hildegardstraße 42 unterwegs, als er unvermittelt von zwei unbekannten Tatverdächtigen angegriffen wurde. Die beiden Männer schlugen den Bochumer und beraubten ihn einer weißen Plastiktüte, die er mit sich trug. Anschließend flüchtete das kriminelle Duo in unbekannte Richtung.

Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Einer der Männer soll ca. 180 cm groß und schlank, der andere etwa 190 cm groß und kräftig gebaut sein.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:13

    POL-BO: Wohnungseinbruch: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige (23, 34) fest

    Bochum (ots) - Polizeikräfte sind am Samstag, 13. September, zu einem Einbruch in die Bochumer Hustadt ausgerückt - sie nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Der Einbruch ereignete sich gegen 17 Uhr im Bereich des Hustadtrings. Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden auf mehrere Frauen aufmerksam, die versuchten, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Sie riefen den ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:49

    POL-BO: Bochumer (29) beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Am Sonntag, 14. September, gegen 20.30 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt auf einen 29-Jährigen an der Herner Straße in Bochum. Auf dem Gehweg in Höhe der A40 traf der Bochumer auf den Täter. Der Unbekannte stellte erst sein Mountainbike ab und griff dann unvermittelt an das Handgelenk des Mannes. Unter Vorhalt eines Teppichmessers bedrohte er den 29-Jährigen und forderte den Jutebeutel. Der Bochumer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren