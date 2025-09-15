Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (37) von Unbekannten beraubt und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt am Sonntagabend, 14. September, in Bochum-Riemke sucht die Polizei Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 37-jähriger Bochumer gegen 21 Uhr zu Fuß in Höhe der Hildegardstraße 42 unterwegs, als er unvermittelt von zwei unbekannten Tatverdächtigen angegriffen wurde. Die beiden Männer schlugen den Bochumer und beraubten ihn einer weißen Plastiktüte, die er mit sich trug. Anschließend flüchtete das kriminelle Duo in unbekannte Richtung.

Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Einer der Männer soll ca. 180 cm groß und schlank, der andere etwa 190 cm groß und kräftig gebaut sein.

Das Kriminalkommissariat 31 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell