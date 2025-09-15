PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige (23, 34) fest

Bochum (ots)

Polizeikräfte sind am Samstag, 13. September, zu einem Einbruch in die Bochumer Hustadt ausgerückt - sie nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Der Einbruch ereignete sich gegen 17 Uhr im Bereich des Hustadtrings. Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden auf mehrere Frauen aufmerksam, die versuchten, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Sie riefen den Polizeinotruf 110 und hielten zwei dringend tatverdächtige Frauen (23 und 34 aus Datteln) bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und schrieben eine Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Bochum
  • 15.09.2025 – 10:49

    POL-BO: Bochumer (29) beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Am Sonntag, 14. September, gegen 20.30 Uhr, kam es zu einem Raubdelikt auf einen 29-Jährigen an der Herner Straße in Bochum. Auf dem Gehweg in Höhe der A40 traf der Bochumer auf den Täter. Der Unbekannte stellte erst sein Mountainbike ab und griff dann unvermittelt an das Handgelenk des Mannes. Unter Vorhalt eines Teppichmessers bedrohte er den 29-Jährigen und forderte den Jutebeutel. Der Bochumer ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 04:03

    POL-BO: Raubdelikt in Bochum: Polizei fahndet nach männlichem Täter

    Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum-Querenburg am Freitagabend, 12. September, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen. Gegen 19 Uhr befand sich eine 63-jährige Bochumerin im Kassenbereich eines Supermarktes an der Markstraße 139. Hier wurde sie mehrfach von einem unbekannten Mann angesprochen und um Geld gebeten. Nach Verlassen des Ladens folgte dieser der ...

    mehr
