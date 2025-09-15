Polizei Bochum

POL-BO: Wohnungseinbruch: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige (23, 34) fest

Bochum (ots)

Polizeikräfte sind am Samstag, 13. September, zu einem Einbruch in die Bochumer Hustadt ausgerückt - sie nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Der Einbruch ereignete sich gegen 17 Uhr im Bereich des Hustadtrings. Bewohner eines Mehrfamilienhauses wurden auf mehrere Frauen aufmerksam, die versuchten, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Sie riefen den Polizeinotruf 110 und hielten zwei dringend tatverdächtige Frauen (23 und 34 aus Datteln) bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen vorläufig fest und schrieben eine Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell