Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt in Bochum: Polizei fahndet nach männlichem Täter

Bochum (ots)

Nach einem Raubdelikt in Bochum-Querenburg am Freitagabend, 12. September, ermittelt die Kripo und sucht Zeugen.

Gegen 19 Uhr befand sich eine 63-jährige Bochumerin im Kassenbereich eines Supermarktes an der Markstraße 139. Hier wurde sie mehrfach von einem unbekannten Mann angesprochen und um Geld gebeten. Nach Verlassen des Ladens folgte dieser der 63-Jährigen und griff schließlich nach der Geldbörse in ihrer Jackentasche. Es kam zum Gerangel. Die Bochumerin fiel zu Boden und rief um Hilfe. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte ohne Beute in Richtung Markstraße.

Der Tatverdächtige wird beschrieben als männlich, 60 bis 70 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß und "osteuropäisch". Er habe blaue Augen, einen weiß-grauen Dreitagebart und volles kurzes graues Haar. Bekleidet war er mit einem langärmeligen Pullover, langer Hose und dunklen Schuhen.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

