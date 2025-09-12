PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Tankstelle in Bochum überfallen - Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots)

Zu einem Raub auf eine Tankstelle kam es am Donnerstagabend, 11. September, in Bochum. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22 Uhr betrat ein maskierter Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Berneckerstraße 12, bedrohte die 20-jährige Angestellte aus Bochum sowie einen anwesenden Kunden unter Vorhalt einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Mit der Beute in einer schwarzen Plastiktüte flüchtete er anschließend fußläufig über die Berneckerstraße in Richtung Prinz-Regent-Straße.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizeibeamten, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief negativ.

Der deutschsprachige Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 175 cm groß und schlank, braune Augen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose, einem schwarzen Kapuzenpullover der Marke Nike und schwarzen Sportschuhen. Das Gesicht war mit einer schwarzen Sturmhaube verhüllt.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

