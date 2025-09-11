Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall: 19-Jährige wird schwer verletzt

Bochum-Wattenscheid (ots)

Schwer verletzt wurde die 19-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads aus Bochum bei einem Unfall am Mittwoch, 10. September, in Bochum-Wattenscheid.

Gegen 17.30 Uhr war die Bochumerin mit ihrem Kleinkraftrad auf dem Wilhelm-Leithe-Weg in Richtung Westenfelder Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Isenbrockstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Autofahrer aus Herne, der gerade abbog.

Die 19-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

