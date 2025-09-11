PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall: 19-Jährige wird schwer verletzt

Bochum-Wattenscheid (ots)

Schwer verletzt wurde die 19-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads aus Bochum bei einem Unfall am Mittwoch, 10. September, in Bochum-Wattenscheid.

Gegen 17.30 Uhr war die Bochumerin mit ihrem Kleinkraftrad auf dem Wilhelm-Leithe-Weg in Richtung Westenfelder Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Isenbrockstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Autofahrer aus Herne, der gerade abbog.

Die 19-Jährige stürzte auf die Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 17:00

    POL-BO: Vermisste Evelin S. wurde wohlbehalten angetroffen

    Herne, Bochum (ots) - Die seit dem heutigen Tage vermisste 75-jährige Evelin S. wurde gegen 16:00h wohlbehalten in Bochum angetroffen. Wir bedanken uns auf diesem Weg für die Unterstützung und bitten zeitgleich darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden und dieses zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Leitstelle Telefon: 0234 909-3099 E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:32

    POL-BO: Unfall in Herne: Zwölfjährige wird von Auto erfasst

    Herne (ots) - In Herne ist es am Dienstagabend, 9. September, zu einem Unfall gekommen. Eine Zwölfjährige ist dabei von einem Auto erfasst worden. Gegen 16.40 Uhr stieg das Mädchen aus Herne an der Haltestelle "Schloßstraße" aus einem Bus. Nach aktuellem Kenntnisstand ging sie danach über die Straße, wobei sie vom Wagen eines 60-jährigen Herners erfasst wurde. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren