POL-BO: Vermisste Evelin S. wurde wohlbehalten angetroffen
Herne, Bochum (ots)
Die seit dem heutigen Tage vermisste 75-jährige Evelin S. wurde gegen 16:00h wohlbehalten in Bochum angetroffen. Wir bedanken uns auf diesem Weg für die Unterstützung und bitten zeitgleich darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden und dieses zu löschen.
