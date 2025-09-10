PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Vermisste Evelin S. wurde wohlbehalten angetroffen

Herne, Bochum (ots)

Die seit dem heutigen Tage vermisste 75-jährige Evelin S. wurde gegen 16:00h wohlbehalten in Bochum angetroffen. Wir bedanken uns auf diesem Weg für die Unterstützung und bitten zeitgleich darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden und dieses zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

