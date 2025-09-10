POL-BO: Vermisste Evelin S. wurde wohlbehalten angetroffen

Herne (ots) - In Herne ist es am Dienstagabend, 9. September, zu einem Unfall gekommen. Eine Zwölfjährige ist dabei von einem Auto erfasst worden. Gegen 16.40 Uhr stieg das Mädchen aus Herne an der Haltestelle "Schloßstraße" aus einem Bus. Nach aktuellem Kenntnisstand ging sie danach über die Straße, wobei sie vom Wagen eines 60-jährigen Herners erfasst wurde. ...

