Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Herne (ots)

Nach einem Ladendiebstahl im Oktober 2024 in der Herner Innenstadt veröffentlicht die Polizei mit einem richterlichen Beschluss Fotos eines Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Person?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/179903

Hinweis: Sollte der oben genannte Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Dem bislang unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 19. Oktober 2024 in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße 39 zahlreiche Parfümflaschen im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet zu haben.

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

