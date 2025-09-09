PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese Personen?

Herne (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in Herne veröffentlicht die Kripo mit einem richterlichen Beschluss Fotos zweier Tatverdächtiger und fragt: Wer kennt diese Personen?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/179767

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Den tatverdächtigen Personen wird vorgeworfen, am 16. Dezember 2024 aus einem Drogeriemarkt an der Hauptstraße eine größere Anzahl an Waren entwendet zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

  • 08.09.2025 – 14:32

    POL-BO: Brand in Herne: Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Herne (ots) - Nach einem Brand in Herne-Holthausen am frühen Montagmorgen, 8. September, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2.40 Uhr meldeten Zeugen ein in Brand geratenes Auto an der Castroper Straße 361. Die Flammen griffen kurz darauf auf ein zweites geparktes Fahrzeug über und beschädigten überdies eine Fensterscheibe. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Nach ersten ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:45

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Frau?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau? Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/179670 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Die auf dem Foto abgebildete Frau soll am 15. Dezember 2024 gegen 5 Uhr morgens einer anderen Besucherin (31, aus ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:22

    POL-BO: Vermisstensuche erfolgreich: Santitham H. wohlbehalten angetroffen

    Herne, Koblenz (ots) - Der vermisste Santitham H. (19) aus Herne ist wieder da. Die Polizei hat ihn am Montagvormittag, 8. September, wohlbehalten in Koblenz angetroffen. Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizei Bochum Pressestelle Jens Artschwager Telefon: 0234 909 ...

    mehr
