Polizei Bochum

POL-BO: Nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese Personen?

Herne (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in Herne veröffentlicht die Kripo mit einem richterlichen Beschluss Fotos zweier Tatverdächtiger und fragt: Wer kennt diese Personen?

Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/179767

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Den tatverdächtigen Personen wird vorgeworfen, am 16. Dezember 2024 aus einem Drogeriemarkt an der Hauptstraße eine größere Anzahl an Waren entwendet zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell