POL-BO: Vermisstensuche erfolgreich: Santitham H. wohlbehalten angetroffen

Herne, Koblenz (ots)

Der vermisste Santitham H. (19) aus Herne ist wieder da. Die Polizei hat ihn am Montagvormittag, 8. September, wohlbehalten in Koblenz angetroffen.

Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

