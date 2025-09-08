Polizei Bochum

POL-BO: Vermisstensuche erfolgreich: Santitham H. wohlbehalten angetroffen

Herne, Koblenz (ots)

Der vermisste Santitham H. (19) aus Herne ist wieder da. Die Polizei hat ihn am Montagvormittag, 8. September, wohlbehalten in Koblenz angetroffen.

Die Polizei dankt allen, die sich an der Suche beteiligt haben und bittet darum, das Foto nicht mehr zu verwenden.

