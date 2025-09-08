Polizei Bochum

POL-BO: Exhibitionist in Langendreer: Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann nach exhibitionistischen Handlungen am Sonntag, 7. September, in Bochum-Langendreer.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr im Bereich Grabelohstraße. Nach derzeitigem Stand war eine 46-jährige Joggerin auf einem Feldweg unterwegs, als sie einen Unbekannten in einem Gebüsch beobachtete, wie er sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Beschrieben wird der Mann wie folgt: 30-40 Jahre alt, Haare seitlich rasiert, hinten ein kleiner Pferdeschwanz, dunkler Bart. Er trug ein blaues T-Shirt, eine Jeans und eine Kappe.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell