Polizei Bochum

POL-BO: Brand in Herne: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Herne (ots)

Nach einem Brand in Herne-Holthausen am frühen Montagmorgen, 8. September, ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 2.40 Uhr meldeten Zeugen ein in Brand geratenes Auto an der Castroper Straße 361. Die Flammen griffen kurz darauf auf ein zweites geparktes Fahrzeug über und beschädigten überdies eine Fensterscheibe. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer.

Nach ersten Ermittlungen ist Brandstiftung nicht auszuschließen.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909 4106 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise zu dem Feuer.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell