POL-DA: Pfungstadt-Hahn: 18-Jährige verletzt Polizeibeamten bei Transport in Klinik

Pfungstadt (ots)

Eine 18 Jahre junge Frau wurde nach einem Einsatz in der Schulstraße am Samstag (12.4.) vorläufig festgenommen und in eine Fachklinik eingewiesen. Bei dem Einsatz verletzte sie einen 23-jährigen Polizeibeamten an der Hand.

Gegen 23.30 Uhr wurde die Polizei zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Da sich die 18-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, sollte sie in eine Fachklinik eingewiesen werden. Bei der Unterstützung des Rettungsdienstes durch die Polizei biss die junge Frau den Polizisten im Rahmen der Fixierung in die Hand und verletzte ihn hierbei. Sie konnte schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden. Der Beamte setzte seinen Dienst nach einer medizinischen Behandlung fort.

Die Frau muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

