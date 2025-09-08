Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Frau?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau?

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/179670

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Die auf dem Foto abgebildete Frau soll am 15. Dezember 2024 gegen 5 Uhr morgens einer anderen Besucherin (31, aus Bochum) der Diskothek an der Freudenbergstraße in Bochum nach einem Streit mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Bochumerin wurde dabei verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell