Polizei Bochum

POL-BO: Berufsinformationsmesse Ruhr (BIM) am 10. September: Polizei ist mit dabei!

Bild-Infos

Download

Bochum, Herne, Witten (ots)

Welche Voraussetzungen müssen für den Polizeidienst erfüllt werden? Wie sieht ein typischer Tag im Leben einer Polizistin oder eines Polizisten aus? In welchen unterschiedlichen Bereichen kann man bei der Polizei arbeiten?

Diese und viele weitere Infos zum Polizeiberuf erhalten Interessierte am kommenden Mittwoch (10. September) auf der diesjährigen Berufsinformationsmesse Ruhr (BIM) - In diesem Jahr im RuhrCongress Bochum.

Was:

Berufsinformationsmesse Ruhr (BIM) - "Was geht?" Weitere Infos zur Veranstaltung: https://bim-was-geht.de/

Wann:

Mittwoch, 10. September, von 8 Uhr bis 17 Uhr

Wo:

RuhrCongress Bochum, Stadionring 20, 44791 Bochum

Die Personalwerber Nicole Schüttauf und Ramon Klos freuen sich auf zahlreiche interessante Gespräche.

Außerhalb der Berufsmesse können die Personalwerber der Polizei für Bochum, Herne und Witten unter der gewohnten Rufnummer 0234 909-8000 oder per Mail personalwerbung.bochum@polizei.nrw.de erreicht werden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell