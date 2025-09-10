PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: High Noon in Herbede: Showdown zwischen Hund, Schaf und Sherriff

POL-BO: High Noon in Herbede: Showdown zwischen Hund, Schaf und Sherriff
Witten (ots)

Am Ende konnte nur noch der Sherriff helfen: In Witten-Herbede standen sich Hund und Schaf im Mexican Standoff gegenüber - das Duell ging ohne Blutvergießen zu Ende.

Die Sonne stand hoch über die staubigen Prärie Herbedes, als es auf der endlosen Landstraße "Im Röhrken" am Mittwoch, 9. September, zum Mexican Standoff kam. Ein wachsamer Hund und ein ausgebüxtes Schaf standen sich Auge in Auge gegenüber. Die Dorfbewohner hielten den Atem an - kein Blinzeln, kein Laut, die Spannung war unerträglich.

Doch dann ritt - wie gerufen - Sherriff Lars (54) vom Witten Police Departement heran. Mit fester Hand packte er den Bock bei den Hörnern und zähmte das Tier. Kein Schuss, kein Blut, keine Verwundeten - nur routiniertes Cowboy-Handwerk. Am Ende wuchtete er - gemeinsam mit seinen Kollegen - das Schaf über den Zaun zurück auf die Weide, wo das Tier fröhlich blökend zurück zur Herde trabte.

Und so endete der Showdown von Herbede - eine Geschichte, die man sich noch lange am Lagerfeuer erzählen wird.

Yee-haw, was für ein Tag!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

