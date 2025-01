Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Polizeibeamte angegriffen; Verkehrsunfälle; Mutmaßliche Schrottdiebe ertappt; Einbruch; Jugendliche mit Messer bedroht; Kälbchen gestohlen

Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro ist bei einem Wohnhausbrand am Mittwoch in Reutlingen entstanden. Kurz nach 7.30 Uhr gingen die ersten Notrufe über einen Gebäudebrand in der Aaraustraße bei der Integrierten Leitstelle ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später stand das Haus bereits in Vollbrand. Die beiden Bewohner konnten sich mit leichten Verletzungen selbst ins Freie begeben. Sie wurden von einem Notarzt und dem Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindern. Das Wohnhaus selbst brannte nahezu vollständig aus. Ersten Erkenntnissen nach hatten die Bewohner am Morgen Kerzen am Weihnachtsbaum entzündet, der daraufhin in Brand geraten war und so das Feuer auslöste. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an den Brandort ausgerückt. Weiterhin rückte der Rettungsdienst neben dem Notarzt mit mehreren Fahrzeugen aus. (ms)

Reutlingen (RT): Polizeibeamte angegriffen

Wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine Frau, die am Dienstagabend in Mittelstadt in Gewahrsam genommen werden musste. Nach bisherigen Erkenntnissen besuchte die 19-Jährige die Feier eines Bekannten in der Neckartenzlinger Straße. Nachdem es im Zuge der Feierlichkeiten zu Lärmbelästigungen kam, verständigten Passanten gegen 18.30 Uhr die Polizei. Als die Beamten die deutlich alkoholisierten Personen zur Ruhe ermahnen wollten, schlug die 19-Jährige unvermittelt auf eine Polizeibeamtin ein. Der Frau wurden daraufhin Handschließen angelegt und sie in Gewahrsam genommen. Hiergegen wehrte sie sich und versuchte die Beamten anzuspucken. Zudem beleidigte sie fortwährend die Polizeikräfte. Aufgrund ihres offenbar psychischen Ausnahmezustandes wurde die Beschuldigte im Anschluss in einer Fachklinik gebracht. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Die junge Frau sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (gj)

Römerstein (RT): In Gegenverkehr gerutscht

Eine Kollision zwischen einem Auto und einem Transporter hat sich am Dienstagnachmittag in Donnstetten ereignet. Gegen 14.10 Uhr befuhr ein 51-jähriger Audi-Lenker die Westerheimer Straße in Richtung Böhringen, als ihm in einer Rechtskurve ein Mercedes Sprinter mit Anhänger entgegenkam, der von einem 54-Jährigen gelenkt wurde. Beim Abbremsen rutschte der Audi auf glattem Untergrund geradeaus in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Sprinter. Beim Unfall wurde der 51-Jährige verletzt, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen. Der Audi musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Lichtenstein (RT): Kleinbrand in Schaltschrank

Zu einem kleineren Brand ist es am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in Honau gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte beim Anschließen einer PV-Anlage an einen Akkuspeicher in einer Scheune im Ahornweg ein Kurzschluss entstanden sein, wodurch im Schaltschrank ein Brand ausbrach. Eine Ausbreitung der Flammen konnte durch den Bewohner des angrenzenden Wohnhauses mit Hilfe eines Feuerlöschers verhindert werden. Die abschließenden Löschmaßnahmen übernahm die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Der Schaden am Akkuspeicher dürfte überschaubar geblieben sein. Beschädigungen am Gebäude waren nicht entstanden. (mr)

Pfullingen (RT): Pkw kollidiert mit Hauswand

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Senior bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf einem Parkplatz in der Klosterstraße erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann kurz nach 10.30 Uhr beim Anfahren mit seinem Mercedes möglicherweise das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und war mit dem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Dabei lösten die Airbags des Pkw aus. Der Rettungsdienst brachte den Senior zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Sein Mercedes, an dem Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Ob an der Hausfassade ein Schaden entstand, ist noch nicht bekannt. (rd)

Bad Urach (RT): Mit Pkw überschlagen

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Hülbener Steige erlitten. Die 22-Jährige befuhr kurz nach 7.30 Uhr mit einem Ford Ka die L 250 von Hülben herkommend bergab in Richtung Bad Urach. Auf eisglatter Fahrbahn verlor die junge Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Ihr Pkw touchierte zunächst die rechte Leitplanke, schleuderte anschließend nach links und überschlug sich an der dortigen Böschung. Die Fahrerin konnte sich im Anschluss selbstständig aus ihrem Wagen befreien. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Ford musste von einem Abschleppwagen geborgen und abtransportiert werden. Der Schaden an dem älteren Auto beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und bis die Strecke gestreut war, musste die Hülbener Steige für zirka eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. (ms)

Pliezhausen (RT): Verkehrsunfall mit Weihnachtsbaum

Ein Weihnachtsbaum hat am Dienstagabend zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall auf der B 27 bei Pliezhausen geführt. Ein 41-Jähriger war gegen 20.40 Uhr mit einem Renault Kangoo mit Anhänger auf der Bundesstraße in Richtung Reutlingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt zur B 464 fiel ein nicht gesicherter Weihnachtsbaum von dem Anhänger auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender, 23 Jahre alter Audi-Lenker hatte keine Chance mehr rechtzeitig abzubremsen und prallte frontal gegen die Tanne. An seinem A4 entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Der Baum wurde im Anschluss von seinem Besitzer wieder aufgelesen und nachdem er ihn ordnungsgemäß gesichert hatte, durfte der Mann weiterfahren. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfall am Busbahnhof gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagmittag am ZOB zwei Schulkinder zum Teil schwer verletzt wurden. Ein 41-Jähriger wollte gegen 13.20 Uhr mit einem Linienbus aus dem Busbahnhof auf die Eugenie-von-Soden-Straße in Richtung Oberesslingen ausfahren. Aufgrund eines von links kommenden BMW, der in Richtung Berliner Straße unterwegs war, musste der Busfahrer abbremsen. Ein nachfolgender 44 Jahre alter Lenker eines weiteren Linienbusses konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Bus des 41-Jährigen auf. Durch die Kollision zerbrach die Heckscheibe des vorderen Fahrzeugs wodurch zwei elf Jahre alte Jungs verletzt wurden. Einer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Das andere Kind wurde von Angehörigen abgeholt. Der BMW-Fahrer hatte ersten Erkenntnissen nach den Unfall mitbekommen, war jedoch ohne anzuhalten weitergefahren. Er konnte am Nachmittag ermittelt werden. Der Schaden an den beiden Linienbussen wird auf 18.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ampelschaltung an der Unfallstelle dauern an. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden dringend gebeten, sich zu melden. (ms)

Esslingen (ES): Mutmaßliche Schrottdiebe ertappt

Dreier mutmaßlicher Schrottdiebe ist das Polizeirevier Esslingen am Dienstagnachmittag habhaft geworden. Ein Zeuge wurde gegen 17.15 Uhr auf Geräusche und Personen auf einem Kompost- und Wertstoffhof in der Hohenheimer Straße aufmerksam und verständigte die Polizei. Auf dem Gelände konnten von den Beamten zwei 42 und 67 Jahre alte Männer sowie ein 15-jähriger Jugendlicher angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Offenbar hatten sich diese Zugang zu dem Areal verschafft, einen Container durchsucht und versucht, Elektroschrott und Altgeräte zu entwenden. Das Trio wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und wird nun bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (mr)

Wolfschlugen (ES): Fahrzeugbrand

Zu einem Fahrzeugbrand sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen in die Nürtinger Straße ausgerückt. Ein Autofahrer hatte seinen Skoda kurz vor neun Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellt und den Wagen verlassen. Dabei stellte er Flammen unter der Motorhaube des Pkw fest, die er bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher des angrenzenden Ladens löschte. Verletzt wurde niemand. Bis auf den Skoda, der abgeschleppt werden musste, entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein weiterer Sachschaden. (rd)

Kirchheim (ES): Einbrecher am Werk

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Dienstag, 13 Uhr, bis Mittwoch, 8.25 Uhr, ihr Unwesen auf einer Baustelle im Simmereswasen bei Nabern getrieben. Die Unbekannten brachen mehrere Baucontainer sowie das Büro auf dem Gelände auf und stahlen zahlreiche Baugeräte. Der Umfang des Diebesguts sowie die Schadenshöhe sind bislang unbekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Zwei Jugendliche mit Messer bedroht (Zeugenaufruf)

Zwei Jugendliche sind am Dienstagabend im alten botanischen Garten das Opfer eines versuchten Raubüberfalls geworden. Die beiden 17-Jährigen befanden sich gegen 18.20 Uhr auf einer Parkbank. Dort sollen sie von zwei Jugendlichen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden sein. Die beiden 17-Jährigen ergriffen daraufhin die Flucht, konnten unverletzt davonrennen und die Polizei verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die beiden Täter sollen 16 bis 17 Jahre alt sein. Einer hatte eine hellbraune Jacke sowie eine Bluejeans an. Der andere trug einen weißen Pullover sowie eine schwarze Weste und eine helle Jeans. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07071/972-1400 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 27 in Ofterdingen ereignet. Kurz vor 15.30 Uhr war ein 63 Jahre alter Mann mit einem Fiat Punto auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Hechingen unterwegs und fuhr auf den verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsenden BMW X1 einer 52-Jährigen auf. Bei der Kollision löste das Airbag-System des Fiat aus. Der Beifahrer des Unfallverursachers verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden an den Autos schätzt die Polizei auf circa 8.000 Euro. (mr)

Meßstetten (ZAK): Kälbchen von Weide gestohlen (Zeugenaufruf)

Bereits zwei Mal haben Unbekannte die Weide eines Landwirts bei Hossingen heimgesucht und dabei kleine Kälbchen gestohlen. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die bislang unbekannten Tierdiebe im Zeitraum zwischen dem 14.12.2024 bis Dienstag, 7.1.2025, mindestens zwei Mal den abgesperrten Bereich der Kuhherde und suchten gezielt nach nur wenige Tage alten, weiblichen Jungtieren, die sie dann entwendeten. Zum Abtransport der Kälbchen dürften die Kriminellen ein entsprechendes Fahrzeug benutzt haben. Der Wert der beiden entwendeten Tiere beträgt mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise oder Beobachtungen zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07431/935319-0. (gj)

